La Sangio batte due colpi. Ecco Benucci e Bartolozzi

di Massimo Bagiardi

Due colpi in entrata per la Sangiovannese. La società azzurra nel pomeriggio di ieri ha ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Benucci, classe 1998, trequartista ben noto nella provincia aretina per i suoi trascorsi oltre che con gli amaranto in Lega Pro, ben 50 presenze tra i professionisti, anche per altre esperienze a Monte San Savino, Terranuova e in questa prima parte di stagione a Montevarchi, dove ha collezionato nove presenze e una rete. Di piede mancino può essere adattato anche in altri ruoli come la seconda punta, il centrocampista e, all’occorrenza, nelle vesti di terzino per alcune partite giocate nell’Arezzo nella sua ultima stagione da professionista.

L’altro acquisto è il 2004 Edoardo Bartolozzi, esterno offensivo, prelevato dal Poggibonsi ma lo scorso anno autore nello Scandicci di 28 presenze e due reti all’attivo, I giocatori saranno a disposizione di Atos Rigucci già dalla partita interna di domani contro il Cenaia sulla cui panchina è andato a sedersi niente meno che Agostino Iacobelli, ufficializzato dalla società arancio verde nel pomeriggio di giovedì e subito avversario degli azzurri al suo ritorno nella massima serie dilettantistica, dopo l’esperienza a luci e ombre a Sinalunga.

"Avevo una gran voglia di rimettermi in gioco, mi è arrivata questa chiamata dal loro ds Caciagli che ho avuto come calciatore e ho accettato conoscendo benissimo la situazione e il fatto che sono ultimi in classifica. L’obiettivo primario adesso sarà quello di lasciare alle spalle le ultime due posizioni e poi vedere come andrà facendo".

Il suo pensiero sulla Sangiovannese: "Ho visto tutti gli avversari del girone meno che il FollonicaGavorrano e devo dire che mi sorprende questa posizione della Sangiovannese. Non so cosa sia successo in verità ma per quanto ho potuto notare è una squadra che, messa a paragone di tante altre, può aspirare ad entrare nei primi 7-8 posti di classifica. E anche per questo so che sarà una partita difficilissima".