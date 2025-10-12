La Sangio cerca il poker. E la Baldaccio è avvertita

SAN GIOVANNIReduce da tre vittorie consecutive, la Sangiovannese vuol confermare il suo momento d’oro ricevendo quest’oggi al Fedini alle 15 la Baldaccio Bruni di Anghiari. La formazione biancoverde, guidata da un tecnico esperto come Mario Palazzi – che seguirà la gara dalla tribuna a causa di una squalifica – si presenta in Valdarno dopo essersi ulteriormente rinforzata tra i pali con l’arrivo di Matteo Vaccarecci, vecchia conoscenza dell’ambiente azzurro e protagonista nella Sangiovannese di Fabio Fraschetti. Annovera elementi molto esperti, alcuni dei quali hanno vinto lo scorso campionato di Eccellenza con la maglia del Sansepolcro e anche per questa stagione, pur non partendo con obiettivi di primato, vuol comunque togliersi soddisfazioni cominciando, magari, dal ritornare a fare i punti a San Giovanni dopo la sconfitta interna di una settimana fa partita con la Sansovino.

In casa del Marzocco saranno fuori lo squalificato classe 2007 Yade Diallo, giocherà il pari età Nocentini al suo posto, oltre agli infortunati Jrad, Bidini e Viti che la prossima settimana si sottoporrà a un intervento al menisco del ginocchio. Calderini partirà come sempre di base con una difesa a tre per poi decidere se giocare a quattro o cinque a centrocampo, usando in quest’ultimo caso Borri e una seconda punta tra Castrovilli, Fiaschi o Batistini.

Massimo Bagiardi