La Sangio spreca e va ko. Epilogo amaro per Calderini

SANGIOVANNESE 0 ANTELLA 1

SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini; Ferrante, Manes, Yade; Zoppi (38’ st Agrello), Romanelli, Falugiani (24’ st Rossi), Gori (43’ st Lombardi), Perin (19’ st Gozzini), Batistini (24’ st Fiaschi), Castrovilli. A disp: Gioli, Stopponi, Nocentini, Ceccherini. All. Calderini.

ANTELLA: Carcani, Papalini, Paternò (13’ st Rontini), Frosali, Talenti (36’ st Capanni), Petrioli, Calamai, Lunghi (15’ st Sdaigui) Chiaramonti, Geraci (28’ st Palaj), Keqi (1’ st Giana). A disp: Bruni, Virdis, Liguori. All. Iacobelli

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia (Fabio Cerofolini di Arezzo e Lorenzo Sordi di Firenze).

Reti: 39’ st Chiaramonti.

Note: spettatori 400 circa.

SAN GIOVANNI – Una perla di Chiaramonti nel finale ha punito la Sangiovannese oltre i propri meriti, al termine di una gara dove gli avanti azzurri hanno sprecato troppo soprattutto nel primo tempo. È mancato il cinismo necessario per portare in fondo quantomeno un punto che avrebbe mosso la classifica. È una bella giornata di fine estate a San Giovanni, siamo sui 30° con una discreta presenza di pubblico. Nella Sangiovannese, come annunciato alla vigilia manca Noferi che più di altri ha giocato in questo inizio stagione.

Debutta dal primo minuto in difesa il senegalese Yade Diallo. Nelle battute iniziali di gioco si fa preferire l’Antella ma il primo serio pericolo lo crea la Sangio con Castrovilli, il cui siluro di mancino dal limite trova la grande risposta del portiere Carcani. I fiorentini costruiscono due pericolose occasioni prima con Chiaramonti e successivamente Petrioli ma proprio nel finale, il Marzocco si fa vivo con Batistini che ben imbeccato da un taglio di Gori si perde sul più bello davanti al portiere ospite. Occasione colossale gettata alle ortiche. Nella ripresa i ritmi calano con il passare dei minuti, la partita sembrava indirizzata verso un classico 0-0 ma al 39’ ecco la perla di Chiaramonti, che gode di troppa libertà in area e rovescia alle spalle di un Barberini che nulla può. Per la Sangiovannese è rimandato l’appuntamento con i primi punti stagionali.

Massimo Bagiardi