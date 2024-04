La Sangiovannese promossa in Seconda. Una stagione dominata

Un campionato dominato, e vinto proprio sul campo della più diretta inseguitrice, a dimostrazione della forza di una squadra che con mister Giuliani in panchina ha saputo trovare la propria identità. La Sangiovannese ha festeggiato domenica pomeriggio la promozione in Seconda Categoria, e lo ha fatto nello storico campo di via Ippolito Nievo, dove ha battuto 3-0 l’Atletico Costa, seconda forza del girone ferrarese di Terza Categoria. A due giornate dal termine sono diventati undici i punti a separare le due squadre: impossibile così il tentativo di rimonta da parte della formazione cittadina, che si deve accontentare dei playoff. A stappare lo champagne è invece l’undici di San Giovanni di Ostellato, guidato dalla ‘vecchia volpe’ Giuliani, esperto di promozioni dalla Terza Categoria e dominatore della stagione con un ruolino di marcia fatto di 20 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, oltre che di 54 gol fatti e soli 14 subiti. Nella gara decisiva per la promozione si è deciso tutto nel secondo tempo grazie alle reti dei due migliori marcatori della squadra: al 55’ il vantaggio di Franchi, dieci minuti dopo il raddoppio firmato Grassi e poi di nuovo Franchi, a quindici minuti dal fischio finale, a sigillare vittoria e salto di categoria. Società che ha sempre navigato tra Seconda e Terza, la Sangiovannese torna al piano superiore a cinque anni di distanza dall’ultima partecipazione, grazie a un cammino praticamente perfetto che le ha consentito di ammazzare il campionato e di festeggiare con due gare di anticipo.

j.c.