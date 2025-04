La Sangiovannese si prepara per la sfida cruciale contro la Flamina a Civita Castellana

La Sangiovannese lascerà il Valdarno nel primo pomeriggio per preparare come si deve la trasferta di domani a Civita Castellana a 180 minuti dal termine della stagione regolare. La società ha optato per questa scelta, per far sentire la propria vicinanza a calciatori e staff tecnico e non lasciare niente al caso, alla vigilia di una gara molto importante al cospetto di un avversario, la Flamina, che, avanti di un punto al Marzocco nell’ultimo mese, ha raccolto la bellezza di tre vittorie e un pareggio. Nessuno ha fatto meglio dell’undici di Federico Nofri, che dal suo ritorno in panchina ha fatto scattare qualcosa in più nella testa di Benedetti e compagni tanto da riprendere quota ottenendo risultati su risultati fino a poter sperare di salvare la categoria senza l’ausilio dei play out. È questo l’obiettivo della società viterbese e spetterà anche alla Sangio frenare questa lunga striscia positiva di risultati, cercando di contenere in particolar modo le iniziative del reparto avanzato, dove il conosciuto Sirbu e il forte Tascini (sogno del mercato invernale azzurro, svanito sul più bello) rappresentano indiscutibilmente i punti forti di un organico che, con i suoi quasi 25 anni di età media, è uno dei più esperti dell’intero girone.

La gara che si giocherà alle 15 al Turiddu Madami non vedrà sicuramente la presenza tra gli uomini di Alessandro Deri del capitano Duccio Nannini, che sta recuperando dal suo acciacco muscolare e potrebbe essere a disposizione per la gara contro il Terranova tra una settimana, e l’esterno destro Gianvito Pertica, fermato per un turno dal giudice sportivo. Non è da escludere, soprattutto per quest’ultima assenza, che l’allenatore opti per far scendere in campo una difesa esperta con la quota più giovane da inserire a quinto di centrocampo con Bargellini e Arrighi che se la giocano per una maglia da titolare. Tra le idee anche quella di confermare Chelli in difesa con Della Spoletina a prendere il posto di Pertica. Le riserve saranno sciolte nell’allenamento di rifinitura stamani.

Massimo Bagiardi