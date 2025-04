La Sangiovannese torna alla vittoria: 1-0 contro il Poggibonsi

La Sangiovannese è tornata a riassaporare il dolce gusto della vittoria dopo oltre due mesi di digiuno. Il successo di misura per 1-0 contro il Poggibonsi, al termine di una partita tutt’altro che spettacolare, ha però riportato il morale dei bei tempi in casa del Marzocco che si appresta a disputare questo rush finale di campionato con il concreto obiettivo di poter toccare quota 42-43, per festeggiare l’ennesima permanenza nel massimo torneo dilettantistico.

Dodici sono i punti a disposizione da qui alla fine del torneo, ne servirebbero almeno sette per mettersi al riparo da scomodi ritorni: "Adesso godiamoci questa vittoria - afferma l’allenatore Alessandro Deri - poi penseremo alla trasferta di Seravezza. Un successo frutto del grande lavoro di gruppo che non ha mollato per nessuna ragione nemmeno negli istanti finali, sono entrati molto bene coloro che inizialmente avevo lasciato in panchina a testimonianza di come tutti remino verso la stessa parte e anche chi non ha potuto partecipare alla partita, vedi Santeramo, tutta la settimana ha spinto il gruppo per arrivare a quanto di sperato. Abbiamo giocato fino alla fine con serietà e disciplina".

In queste ore sarà ufficiale l’anticipo della gara che si giocherà a Seravezza nel fine settimana: si scenderà in campo sabato anziché domenica, in vista del turno pre-pasquale del giovedì nel quale la Sangiovannese riceverà in casa il Livorno. Le due società sono già d’accordo, è stata inoltrata richiesta alla federazione e sarà sicuramente accettata.

Massimo Bagiardi