La Sangiustese si è rinforzata con un brasiliano. Ha debuttato il difensore centrale Dos Santos

Nella Sangiustese ha debuttato il difensore centrale brasiliano Matheus Vieira Dos Santos, classe 2001, al debutto contro la capolista Chiesanuova che ha conquistato i 3 punti in palio. Il neo rossoblù, dalla buona struttura fisica, è cresciuto nelle giovanili del San Paolo, poi è passato al Cruzeiro, formazione del campionato di serie B brasiliana, dove ha militato nella squadra Primavera, e poi al Moto Club. Dos Santos non è mai stato tesserato in Italia, dove si è trasferito per esigenze familiari, il ragazzo si è subito messo a disposizione del tecnico Luigi Giandomenico desideroso di portare il proprio contributo. La Sangiustese è penultima in classifica ed è soprattutto nella condizione di dovere sfruttare ogni occasione pur di fare punti. Preoccupano in casa rossoblù anche i 25 gol al passivo, la Sangiustese è infatti la formazione ad avere subito il maggior numero di reti al passivo dell’intero campionato.