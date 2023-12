La Sansovino non c’è più

AREZZO

Giornata storta in Promozione per le aretine, tranne ovviamente per il Subbiano che nell’anticipo del sabato si è preso i tre punti contro la Chiantigiana quasi allo scadere grazie alla rete di Giustini – tornato in settimana dopo l’esperienza alla Sansovino – e autore del 2-1 che è valso i tre punti contro una big per la ripartenza.

Giornata difficile per il giovane Alberoro di Bernacchia che cade in casa della capolista Affrico per 3-0. Risultato forse anche troppo severo per i rossoblù che prendono gol al 45’ da Papini, al 47’ incassano il raddoppio su autogol e al 93’ prendono da Masi il 3-0. L’Alberoro scivola al quarto posto, prima squadra aretina classifica visto che adesso la classifica recita al primo posto l’Africo con 27 punti, a 23 il Grassina che manda al tappeto il Lucignano, e a 20 l’Antella che si prende lo scontro diretto sul campo della Sansovino. Il Lucignano di Gennaioli però ha lottato a dispetto del suo ultimo posto in classifica. Il 3-0 del Grassina è frutto della rete di Maneschi al 16’ e dei gol di Magnolfi al 91’ e Romanelli al 93’.

La Sansovino non riesce più a vincere. La corazzata savinese cede il passo all’Antella che allo stadio Le Fonti passa con il gol di Picchi al 55’. Gol pesantissimo visto che i fiorentini scavalcano proprio la Sansovino e si piazzano al terzo posto in classifica. Muove ancora la graduatoria il Montagnano di Laurenzi che mette insieme un altro risultato utile per uscire piano piano dalla zona rossa. Contro il Fiesole il punto serve anche per il morale e la convinzione. Alla doppietta di Gigli (42’ e 51’) replicano Steccato e D’Abbrunzo al 90’. La salvezza diretta per i torelli della Valdichiana adesso è lontana solo tre lunghezze. Altro pareggio sempre per 2-2 quello tra Torrita e Casentino Academy in un altro scontro diretto nelle zone calde. I senesi vanno avanti sul 2-0 con Miele e Sacco, in gol rispettivamente al 41’ tal 44’. Al 74’ Cipriani accorcia e all’88’ ci pensa Sorbini a pareggiare.

Termina 4-1 il confronto tra Torrenieri e Pienza, mentre è stata rinviata per impraticabilità di campo Settignanese-Montalcino. Il recupero mercoledì ma intanto gli ospiti sui social hanno lasciato un messaggio al veleno per le condizioni del terreno di gioco, per il fatto che nella mattina le squadre giovanili della Settignanese avevano giocato rendendo però impraticabile il campo.

Matteo Marzotti