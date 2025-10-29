La sanzione. Insulti agli arbitri. La Robur paga una multa pesante

La Robur dovrà pagare una multa bella salata: il club bianconero è stato sanzionato di 3200 euro per, così la motivazione ufficiale, "avere i propri sostenitori, per l’intera durata della gara (di domenica contro il Ghiviborgo ndr), rivolto numerose espressioni offensive e intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale, nonché dal 45’ al 52’ del secondo tempo, lanciato sputi, alcuni dei quali attingevano l’assistente arbitrale su un orecchio e sulle spalle e un sigaro acceso che lo colpiva a una spalla. Al termine della gara, i medesimi lanciavano sputi all’indirizzo della terna e dei calciatori della squadra avversaria. Infine, durante il rientro negli spogliatoi, colpivano con pugni le finestre che separano le tribune dagli spogliatoi. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva… (la partita Siena-Terranuova, quando il Siena venne multato di 1000 euro "per avere i propri tifosi… lanciato alcuni oggetti all’indirizzo di un calciatore avversario senza tuttavia colpirlo" ndr).