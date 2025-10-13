La Sba ritrova il sorriso. Toia chiude alla grande

di Luca AmorosiAREZZODi fronte al pubblico amico la Scuola Basket Arezzo ieri ha centrato, contro Cecina, la prima vittoria in campionato al termine di una sfida equilibrata fin dalle prime battute. All’ultima sirena gli amaranto hanno saputo imporsi con il risultato finale di 72-64: esordio vincente, quindi, per il nuovo main sponsor, Centro Servizi BM, non ancora sulle maglie ma già ampiamente presente con il suo logo all’interno del palazzetto e sul parquet del PalaEstra.

La gara si è aperta con le altissime percentuali al tiro della Sba, che con Corradossi, Pelucchini e Cazzanti realizza la bellezza di sei triple su sette tentativi totali che valgono 18 dei 22 punti con cui i padroni di casa concludono il primo quarto, in vantaggio di tre rispetto agli ospiti, anche loro partiti comunque ad alto ritmo. Nei secondi dieci minuti, invece, si spegne la luce: Toia e compagni segnano appena otto punti contro i 18 degli avversari, che all’intervallo lungo, quindi, ci arrivano in vantaggio (30-37).

Per fortuna, negli spogliatoi gli aretini rischiarano le idee: in difesa Fioravanti decide di passare a zona, una mossa che coglie impreparata Cecina, tenuta a 16 punti nel terzo parziale. È dall’altra parte del campo, però, che cambia la musica: nonostante più di una decisione discutibile da parte degli arbitri, la BM Scuola Basket Arezzo non si perde d’animo e costruisce la propria contro-rimonta, trascinata, come spesso accade, da Facundo Toia: il play argentino mette a referto ben 11 punti solo nel terzo quarto (chiuderà con 24 punti).

Si arriva così all’ultimo quarto in perfetta parità (53-53). Fino al 35° minuto circa, l’equilibrio resiste, poi la Sba alza l’intensità in difesa e piazza il break decisivo con il solito Toia e con un inatteso Rapini, che realizza tutti i suoi punti (7) proprio negli ultimi dieci minuti. Negli ultimi giri di orologio, infine, gli amaranto sono bravi a gestire il cronometro e ipotecare il successo dalla lunetta dei tiri liberi. Vittoria importante per i ragazzi di coach Fioravanti, che può dare morale e fiducia per il prosieguo della stagione. Il prossimo impegno, ora, sarà contro la forte San Miniato in trasferta domenica prossima alle ore 18.