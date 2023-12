La scalata. Il Terre di Castelli mette il turbo e sale a meno tre dal primo posto

colorno

1

terre di castelli

2

COLORNO: Cattabiani, Toma, Renzetti, Morrone (60’ Denti), Setti, Bersanelli (87’ Lo Re), Piscicelli (46’ Castagnetti, 60’ Pelagatti), Pessagno, Delporto, Della Valle, Carrasco. A disp: Iselle, Manghi, Mariniello, Pin, Gabbi. All. Galli TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Hajbi, Ferrari (80’ Saccani), Dembacaj, Gozzi, Hoxha (60’ Pigozzi), Bruno (60’ Esposito E.), Stanco (67’ Scarlata), Pampaloni, Esposito L. (70’ Malo). A disp: Venturelli, Cornia, Carta, Andolina. All. Fila Arbitro: Colombi di Livorno

Reti: 86’ Scarlata, 89’ Hajbi, 93’ Pessagno

Note: ammoniti Pessagno, Bersanelli, Carrasco, Dembacaj, Denti e Renzetti

Altra prova di maturità del Terre di Castelli che passa nel finale a Colorno e col secondo successo di fila mantiene il 3° posto avvicinandosi a -3 dalla Cittadella, in vista della super sfida di domenica a Castelvetro. Al 9’ Delporto impatta ma non c’entra la porta. Al 49’ Morrone si presenta al tiro da fuori area ma Auregli e’ attento. Al 70’ il neo entrato Malo si trova una palla invitante sull’out di sinistra ma manda fuori da ottima posizione. Al 74’ doppia occasione per il Colorno, prima con Carrasco che impegna Auregli e subito dopo con Pessagno che calcia fuori un pallone dalla destra con dinamica simile a quella di Malo. All’86’ svolta della gara, Scarlata (foto) riceve un ottimo pallone sulla destra dell’area dopo una azione tambureggiante del Terre ed invece di calciare rientra sul sinistro e segna imparabilmente.

Neanche il tempo di riprendere il filo del gioco per i locali che il Terre raddoppia. Malo conquista un corner, batte Scarlata che pennella per Dembacaj un pallone poi deviato definitivamente in rete da Hajbi. Nei 6 minuti di recupero Pessagno accorcia con la palla che si infila tra le gambe di Auregli.