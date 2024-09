La scelta della Recanatese. In arrivo Cusumano

Josè Cianni, dt della Recanatese, ha imboccato, nel pomeriggio di ieri, l’A14 in direzione Pesaro per chiudere definitivamente l’accordo per Francesco Paolo Cusumano. Il difensore centrale infatti, nel gennaio scorso, è stato ceduto a titolo temporaneo, dalla Vis all’Alessandria dove, nel girone A di Serie C ha totalizzato 10 presenze, concentrate soprattutto nella prima parte della sua esperienza con i grigi. Il 23enne palermitano ha ritrovato in panchina mister Banchini ma non ha potuto far molto in campo per evitare il naufragio dei piemontesi, travolti poi anche da infinite traversie societarie. In ogni caso, visto anche il suo metro e novanta, è un giocatore strutturato e di buona esperienza che andrà ad affiancare Ferrante in un reparto che, pure in questo inizio di stagione e complice l’eccessiva gioventù, ha mostrato qualche crepa.

Oggi poi ci si rimetterà alacremente al lavoro alla caccia di almeno altri due rinforzi visto che la data fatidica dell’8 settembre si sta avvicinando a grandi passi.

Nel frattempo scatta l’attività di base del vivaio giallorosso con un calendario fittissimo di allenamenti, dai piccoli amici agli esordienti. "Sono molto soddilavoro, nonostante il gran caldo e i carichi di lavoro – ha detto il responsabile Leonardo Scodanibbio – i ragazzi stanno rispondendo bene. Entro metà settembre andremo a pieno regime con la macchina organizzativa, con la partenza di tutte le categorie. Si respira davvero un ambiente con grande voglia di fare".

Andrea Verdolini