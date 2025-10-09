La scommessa della Leon. Il tecnico è Memushaj

L’AC Leon non era una società “mangia“ allenatori. Lunga l’esperienza con Motta, (troppo) lunga con Joelson. La svolta, di fatto, con Ghidelli che praticamente non ha mai perso e a stagione conclusa con in tasca una promozione in D, dopo essere stato di fatto confermato più volte, gli fu dato il “benservito“ a sorpresa. Le motivazioni non sono mai state rese note. Ora è toccato a Matteo Vullo, chiamato all’indomani dell’addio a Ghidelli, ha partecipato all’allestimento della squadra, ha pareggiato cinque volte (tra cui Milan, Caldiero e Folgore) e alla prima sconfitta domenica contro l’Oltrepò l’esonero. Al suo posto è arrivato l’albanese Ledian Memushaj che ha già diretto un paio di allenamenti, ha fatto scorpacciata di video delle partite precedenti disputate dalla sua nuova squadra e domenica sarà regolarmente in panchina per l’esordio in Valtellina contro il fanalino di coda Nuova Sondrio. Perché l’esonero a Vullo? "Ha concorso un insieme di situazioni" spiega il direttore sportivo Marco Sala "Tecniche, personali oltre a qualche difficoltà, sua, a legare con l’ambiente". E perché proprio Memushaj che di esperienza in categoria ne ha praticamente zero? "Ci è stata segnalata questa possibilità e l’abbiamo percorsa. Nel primo colloquio con i proprietari c’è stato subito feeling, si sono trovati d’accordo su molti aspetti e la trattativa è andata a buon fine. Non conosce la categoria? Porterà la sua idea di calcio". Che potrebbe essere un 4-3-3 molto equilibrato. Memushaj allena dall’estate del 2022 quando ha interrotto la sua pluriennale esperienza con il Pescara con cui ha ottenuto una promozione in Serie A e due playoff di B (persi). Con i delfini Memushaj ha collezionato 238 presenze totali, di cui 36 in Serie A, trovando anche il suo unico gol nella massima serie nel 2016. Ha iniziato allenando la Primavera 2 arrivando al nono posto nel campionato 2022/23. L’anno successivo inizia da vice di Gigi Di Biagio alla Dinamo Tirana ma l’esperienza finisce a ottobre in seguito alle dimissioni del tecnico italiano. L’anno successivo viene richiamato dal Pescara sempre per la Primavera 2 da cui però viene esonerato a fine novembre.