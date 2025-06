La scommessa. Il Mazzola in campo al Bertoni per ribaltare il ko dell’andata contro gli abruzzesi

Oggi alle 16 al campo Bertoni dell’Acquacalda il Mazzola si gioca l’accesso alla finale nazionale per la promozione in serie D. I biancoazzurri devono ribaltare il ko di domenica scorsa a Castellalto (Teramo) contro Castelnuovo Vomano se vogliono il pass per l’ultimo atto contro la vincente di Mezzolara-Montespaccato che va in scena in contemporanea in provincia di Bologna dopo il 2-1 per i romani in andata. "Ci aspetta una battaglia – ha detto mister Ghizzani (squalificato fino al 2 settembre dopo il rosso preso nella finale playoff del girone contro la Rondinella) –. Sarà probabilmente una gara nervosa vista la posta in palio. Ci arriviamo bene e non vediamo l’ora di giocare. Più che l’aspetto tecnico servirà la testa giusta per essere sempre sul pezzo e pronti a giocarcela. Spero possa esserci tanta gente a vedere la partita che merita una cornice degna. Mi aspetto una squadra vogliosa ed entusiasta che farà di tutto per vincere".

Ghizzani non è uno che sente la pressione come non la sentiva da calciatore. "Sicuramente sono un personaggio atipico – scherza l’ex bomber della Robur, protagonista in bianconero della promozione in B del 1999/00 –. Mi concentrerò stando in campagna, con l’entusiasmo di un bambino in vista di una partita importante". I tagliandi di accesso per la partita potranno essere acquistati alla biglietteria dell’impianto. Sono attesi anche diversi tifosi abruzzesi. "C’è rammarico per non aver segnato il terzo gol quando sembrava vicino – ha detto l’allenatore del Castelnuovo Vomano Del Zotti –. Se avessimo vinto 2-0 saremmo comunque andati a Siena per giocarcela a viso aperto. La vittoria ci permette però di avere due risultati su tre e cercheremo di sfruttarli".