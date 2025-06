La sconfitta, il ricorso e la beffa. Sestese ’bocciata’ dal giudice:: "Sesta sostituzione non prevista"

Un’onda di polemiche ha coinvolto il post partita del cruciale spareggio play off nazionale di Eccellenza, fra le seconde squadre, giocato domenica fra Cannara e Sestese, persa da quest’ultima ai rigori per 3-1. Che cosa è successo? La Sestese al fischio finale aveva presentato ricorso al giudice sportivo, nei tempi e nei modi previsti, lamentandosi di un errore tecnico da parte dell’arbitro e chiedendo la ripetizione della gara perché l’arbitro avrebbe negato una sesta sostituzione, prevista dal regolamento durante i tempi supplementari.

La Sestese, finiti i 90’ aveva preannunciato all’arbitro e al quarto ufficiale la volontà di effettuare nei supplementari la 5ª e la 6ª sostituzione. Ai dirigenti rossoblù l’arbitro avebbe ribadito che la sesta sostituzione era vietata da regolamento e che sarebbe stato possibile effettuarla solo in caso di calci di rigore; affermazioni – sempre riferito dalla Sestese – condivise anche dal quarto ufficiale di gara. La direttiva federale, come è riportato nel Comunicato Ufficiale n.29 pubblicato dalla Figc il 18 luglio 2024, integralmente riportato dalla Lega Naz. Dilettanti nel comunicato Ufficiale n. 53, prevede la possibilità di effettuare una sesta sostituzione aggiuntiva nel corso dei tempi supplementari.

Questa sostituzione extra è stata sicuramente pensata per permettere alle squadre di gestire al meglio la fatica e gli infortuni in un contesto di gioco prolungato. La Sestese, supportata da questa interpretazione del regolamento, si è mossa legalmente, confidando nel giudice sportivo, il quale dopo aver esaminato il rapporto arbitrale, lo ha respinto, motivando che negli spareggi play off non sono previste sostituzioni nei tempi supplementari. Questa sentenza profuma di beffa e necessita da parte federale di fare chiarezza, data la confusione interpretativa che ha generato.

Giovanni Puleri