La scossa del mister contro i cali di tensione: "Renate, adesso basta regalare punti"

Il nervosismo si denota, spesso, più dai gesti che dalle parole. E per una persona solitamente pacata, anche se non sempre paziente, nelle dichiarazioni come Massimo Pavanel lo si nota ancora di più. E ne ha ben donde il tecnico del Renate dopo che la sua squadra ha letteralmente regalato un punto al Novara (e soprattutto gettati al vento due), avendo chiuso il primo tempo contro il fanalino di coda avanti 2-0, sfiorato il terzo gol a inizio ripresa con Sorrentino e poi subìto la rimonta culminata al 95’ col 2-2. Pavanel, in conferenza stampa, agita le mani e picchia il pugno sul tavolo. Chissà nell’allenamento di ieri sotto la pioggia al “Mario Riboldi“ cosa avrà detto ai suoi giocatori, anche se davanti ai giornalisti si autoproclama come primo responsabile di questa mezza disfatta. "Non è la prima volta quest’anno che dilapidiamo vantaggi dopo partite per gran parte dei minuti giocate bene e poi non vinte per situazioni difendibili – sbotta il mister –. Non ricordo gol straordinari dei nostri avversari, ma scaturiti per responsabilità nostre. Questo significa che devo esercitare ancora di più la mia squadra su queste cose. Ma anche i giocatori devono prendere coscienza che in determinati momenti della partita deve scattare qualcosa di diverso e che contro il Novara non è scattato. Gestiamo bene la gara, è che poi non la portiamo a casa a causa di questi cali di tensione". Tutto qui. Poi dice bene, tornando sul primo tempo di sabato col Novara, che il suo Renate aveva risolto nella maniera giusta la parte più ostica della questione e cioè trovare un varco nella ragnatela fitta ordita da Jack Gattuso.

"Peccato, perché anche le partite più complicate riusciamo a scardinarle, ad aprirle – l’amarezza di Pavanel –. Risolviamo la parte più difficile e poi buttiamo via tutto. Non è la prima volta che capita. Bisogna intervenire". E il riferimento è chiaramente all’ultimo quarto d’ora del primo tempo quando i nerazzurri hanno trovato la chiave di volta con le reti di Sartore prima e di Sorrentino poi. Un “uno-due“ che ha costretto il Novara ad aprirsi dopo 30 minuti senza passare la metà campo. Nessuno però si aspettava la rimonta di una squadra in crisi nera.