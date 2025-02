La scossa di Bucchi: "Basta polemiche. L’Arezzo ha la mentalità vincente"

Ha anticipato di un giorno la consueta conferenza stampa prepartita Cristian Bucchi, che ha parlato ai microfoni già ieri, a 48 ore dalla sfida al Rimini di domani sera. Non si è nascosto, il tecnico amaranto, che ha evidenziato l’importanza della trasferta romagnola soprattutto per il morale e la classifica della sua squadra, contro un’avversaria ostica. "Sarà una partita importante – ha detto – contro un Rimini carico e in forma, reduce da buoni risultati in campionato e dalla qualificazione alla finale di coppa Italia. Dovremo essere bravi ad affrontare la gara con un atteggiamento positivo".

Dopo due impegni decisamente duri contro Ternana e Torres, per Bucchi arriva un banco di prova forse più attendibile: "Inizia una serie di partite che sono più a misura dei nostri valori e più indicative di ciò che possiamo fare da qui fino a fine campionato, il che non significa che siano più facili. Bisogna iniziare a fare risultati, perché poi questi aiutano ad accrescere il morale e l’ottimismo".

Sul morale e sull’aspetto mentale, appunto, si è concentrato molto Bucchi in settimana: "Nei giorni scorsi abbiamo cercato di spazzare via le nuvole scure, imponendoci di reagire. Dobbiamo assumerci le responsabilità che sentiamo, perché significa che sentiamo di avere dei valori, ma dobbiamo conviverci senza lasciarci schiacciare da queste. Voglio vedere una squadra propositiva e serena, che suda la maglia ma la sente leggera, che abbia una mentalità vincente e si scrolli di dosso delle pressioni forse anche eccessive e che non merita di portarsi dietro".

Questa settimana è stata caratterizzata dall’arrivo in amaranto del centrocampista Jacopo Dezi, che completa la lista dei 23 a disposizione dell’allenatore. "Sì, è stata una mia richiesta – ammette il tecnico – visto che sono arrivato a mercato chiuso. Ha una carriera importante alle spalle ma ha vissuto un anno complicato e ha lo spirito di chi vuole rimettersi in discussione. Fisicamente sta bene, gli manca solo il ritmo gara, mentre tecnicamente può ricoprire tutti i ruoli in mediana e quindi ci dà un ventaglio di soluzioni in più. Caratterialmente è energico, esuberante: può darci tanto e per Rimini è a disposizione".