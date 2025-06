La semifinale più pazza della kermesse. L’Africa Macelli ha il pass per il paradiso

africa macelli

6

La lanterna

4

AFRICA MACELLI: Dazzi, Balduini (Pillon), Bigini, Tonini, De Lucia, D’Angina (D’Angina), Bertoni, Evangelisti, Sacchelli (Perregrini, Celi), Da Prato, Tartarini. All. Bottari.

LA LANTERNA: Nari, Bazzichi, Bresciani, Da Prato, Carella (Caddeo), Maggi, Pellizzari, Garbati, Sancredi A., Sancredi G.M., Neri A.. All. Neri L..

Marcatori: Tartarini, Bresciani, Da Prato, Da Prato S., Sacchelli, Sacchelli, Maggi, Garbati, Pillon, Celi.

PIETRASANTA – La partita più pazza della storia del Torneo delle Contrade di Pietrasanta. Africa Macelli-La Lanterna terminata 6-4 ai supplementari, resterà negli annali della kermesse. Alla fine l’ha spuntata l’Africa Macelli, che è squadra avvezza alle finali, meno ai successi. Finale nel 2019 (pausa Covid 2020 e 2021), finale nel 2022, quarti nel 2023, e nuova finale nella scorsa edizione. Adesso ha l’occasione nuovamente di riprovarci. E lo farà con il morale alle stelle dopo il successo in semifinale.

Africa Macelli che si porta avanti con Tartatini, ma Bresciani pareggia. Nuovo vantaggio Africa Macelli con Da Prato e stavolta il pareggio è dell’omonimo de La Lanterna, Sebastiano su rigore. Sul 2-2 così finisce un primo tempo già scoppiettante, ma mica è finita qui. La doppietta di Sacchelli sembra lanciare definitivamente l’Africa Macelli che si porta sul 4-2, ma i fuochi d’artificio restano attivi, ancora. Maggi riapre i giochi, poi Pellizzari entra in area e il suo cross viene deviato nella propria porta da un difensore. Insomma con orgoglio, ma anche un po’ di fortuna, La Lanterna si porta sul 4-4. Si va ai supplementari ma stavolta l’Africa Macelli, al quarto vantaggio di serata, diventa lepre e con Pillon e Celi scappa definitivamente verso la finale.

"Credo che il nostro successo - commenta Lorenzo Bottari - sia meritato, alla luce del fatto che siamo sempre andati in vantaggio. Nel momento di maggior difficoltà, con giocatori usciti per crampi ed anche un doppio infortunio, abbiamo trovato la forza di segnare altre due gol reti". "Non abbiamo giocato male - commenta Gabriele Becchelli -, ma non siamo stati attenti dietro. Comunque tutti i 22 ragazzi a disposizione, guidati da Luca Neri, Sergio Bresciani e Fabrizio Galleni, sono stati encomiabili".

Sergio Iacopetti