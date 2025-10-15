La Serie A parla lombardo. Lo scudetto dei ricavi alle nostre cinque squadre

Si sono presentate ai nastri di partenza della nuova stagione con un bel biglietto da visita: società leader nel campionato dei ricavi. Poi, sul campo, le cinque realtà lombarde della serie A (non è un record, nel 1951-1952 furono 6 come nella stagione 1966-1967, ndr) sono andate ben oltre le aspettative nel primo scorcio di campionato: sei giornate, due soste, club nostrani tutti ben sistemati nella parte sinistra della classifica, quella più nobile. E se per quel che riguarda la forza dell’Inter (con l’emergente Cristian Chivu in panchina) e sulla voglia di rivalsa del Milan (dopo la rivoluzione dell’organico) non c’erano dubbi, considerato che entrambe erano state inserite fra le maggiori candidate alla zona Champions, grandi risposte stanno dando l’Atalanta (pur “orfana“ del guru Gian Piero Gasperini) che si conferma solidissima realtà, il Como di Cesc Fabregas (cui ormai va stretto il ruolo di possibile sorpresa) e soprattutto la “matricola“ Cremonese, la vera rivelazione del campionato fino alla sconfitta contro i vicecampioni d’Europa. Detto che solo l’Atalanta, fra le cinque, è ancora imbattuta in campionato (unica squadra con la Juventus), vedere le squadre piazzate rispettivamente terza (il Milan), quarta (l’Inter), sesta (l’Atalanta), ottave (Como e Cremonese a pari merito con il Sassuolo) non fa che ben sperare per il proseguimento della stagione.

Corrono Diavolo e Biscione, scalpitano le altre perché anche le “provinciali“ (nel senso migliore del termine) possono avere legittimi e ambiziosi progetti europei alle spalle di società dal blasone molto più importante. Del resto ci sono altri numeri a creare grandi aspettative per il pallone della nostra regione, almeno a livello di A. Ovvero i bilanci con cui le cinque società si sono presentate al via: infatti, sommando i ricavi della stagione 2023-2024 i club lombardi superano di oltre un terzo il fatturato complessivo della massima serie (42%) e vincono tutte insieme un ipotetico scudetto degli introiti. In testa l’Inter, con 473 milioni, seguita dal Milan (456,9 milioni, diventati 495 nell’ultimo bilancio). In coda il Como, con una decina di milioni di giro d’affari, anche se i numeri sono fermi al 2023-2024 e la famiglia che controlla il club lariano - quella dei fratelli indonesiani Hartono - ha effettuato negli scorsi mesi grosse iniezioni di liquidità e speso tantissimo sul mercato.

Record anche per i tifosi: al termine dell’annata 2024-2025 il bacino complessivo della serie A superava i 25,5 milioni di cui 8 milioni e mezzo (il 34%) delle squadre lombarde. L’Inter è la seconda squadra d’Italia per numero di supporter (4,18 milioni), segue il Milan (3,81 milioni) mentre la crescita maggiore in un anno è stata quella dell’Atalanta arrivata a 415mila tifosi contro i 135mila del Como e i 51mila della Cremonese.

Capitolo “proprietà“ infine: solo la Cremonese è in mani italiane (dal 2007 il club grigiorosso è controllato dalla famiglia Arvedi, che l’ha portato dalla C alla a chiudendo il bilancio del 2024 con 57,7 milioni di ricavi), mentre le altre sono passate a modelli di gestione straniera, dove si punta a valorizzare a livello internazionale ogni voce di ricavo per generare quasi esclusivamente utili. Oltre al Como di cui già si è detto, va ricordato che gli americani di Oaktree sono proprietari dell’Inter, l’altro fondo statunitense Redbird di Gerry Cardinale controlla il Milan, mentre a Bergamo la famiglia Percassi è stata “affiancata“ con il 55% delle quote da Steve Pagliuca, coproprietario dei Boston Celtics. Insomma, non c’è più il mecenate o la grande dinastia familiare che mette i soldi di tasca propria e regala il grande colpo di mercato a se stesso e fa sognare una piazza intera, ma un “modus operandi“ che vuol rendere il club autosufficiente. La ben nota “sostenibilità“ a livello finanziario. Che può non piacere ai tifosi ma che in certi casi diventa necessaria per competere al di fuori dei confini.