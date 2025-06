La serie A per Pattarello: maxi offerta della Lazio. Ma l’Arezzo replica col rinnovo del contratto

di Luca Amorosi

Emiliano Pattarello nel mirino della Lazio. Si è aperto con questa autentica bomba di mercato, lanciata da un sito vicino alle sorti della squadra biancoceleste, il mese di giugno in casa . Secondo la testata "LaLazioSiamoNoi", il numero dieci amaranto sarebbe un pupillo del direttore sportivo laziale Angelo Fabiani e godrebbe anche della stima del nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri, ex ai tempi della serie B e che predilige esterni d’attacco di qualità per il suo tridente. La Lazio avrebbe messo sul piatto oltre tre milioni di euro, una cifra da capogiro per la serie C. Proposta che, se confermata, sarebbe difficilmente rifiutabile, anche perché il giocatore potrebbe spiccare addirittura il volo verso la massima serie. Per adesso, tuttavia, uno degli agenti di Pattarello, Gianni Magi, smentisce la notizia dichiarando di non aver ricevuto alcuna richiesta ufficiale. La cifra rivelata, peraltro, sembra essere davvero fuori scala per la categoria, anche se l’attaccante veneto ha sicuramente fatto una stagione di alto livello e ha numerose pretendenti. L’, dal canto suo, tramite il direttore Cutolo ha fatto sapere di essere disponibile a offrire un ulteriore prolungamento di contratto a Pattarello, con conseguente ritocco dell’ingaggio verso l’alto.

Un tentativo per trattenere una pedina ritenuta fondamentale per l’assalto alla serie B o, altrimenti, per far salire ulteriormente il prezzo. La parola finale ce l’avrà comunque il giocatore, a 26 anni da compiere e dopo una stagione da venti gol complessivi. L’, a ben vedere, può uscirne vincitore in ogni caso. Se rimarrà, Bucchi si ritroverà un punto fermo per il suo 4-3-3: un giocatore capace di fare la differenza per lottare per i vertici del girone. Se, d’altro canto, dovesse lasciare, lo farà per una cifra importante per le casse societarie, garantendo al presidente Manzo una plusvalenza notevole, dal momento che, ormai tre estati fa, l’ex direttore Giovannini lo ingaggiò a parametro zero. Ovviamente, in caso di addio, Cutolo e Bucchi saranno chiamati a individuare un sostituto all’altezza per non abbassare il livello qualitativo dell’organico in generale e del reparto offensivo in particolare, dove comunque serviranno innesti per dare più scelte al tecnico romano e aumentare una sana competitività all’interno dello spogliatoio.

Tutto ancora è prematuro in tal senso, ma il direttore amaranto sta probabilmente cercando di portare avanti discorsi già aperti in passato. Il sogno per il centro dell’attacco è sempre Bortolussi, che ancora non ha rinnovato con il Padova, mentre sugli esterni rimane di gradimento Russo, in uscita dall’Avellino.