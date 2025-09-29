La serie B comincia dall’ora dei cambi. Varela e Tavernelli oro della panchina

di Andrea Lorentini

Qualche settimana fa Cristian Bucchi aveva detto che dopo la partita contro il Carpi si sarebbe potuto fare un primo, seppur provvisorio, bilancio di questo inizio di stagione. Quello dell’ recita: primato in classifica, sei vittorie su sette giornate e miglior attacco del girone B. A questo aggiungiamo tre rimonte nelle ultime quattro partite e nessun gol subito dopo l’intervallo. I conti dopo il primo mini ciclo di campionato sostanzialmente tornano al netto di quale rete di troppo regalata agli avversari e del fatto che nelle ultime quattro giornate la squadra sia sempre andata in svantaggio. A dire il vero più per demeriti proprio che per meriti degli altri. Il rovescio della medaglia è la capacità di rimontare e vincere in tre delle quattro occasioni mostrando una prova di forza non indifferente. Al momento per la serie B pare essere una corsa a tre. , Ravenna e Ascoli. Racchiuse in un punto e dietro il resto del gruppo già distanziato a sei lunghezze. E’ lo stesso allenatore amaranto a sottolineare come queste tre formazioni stiano viaggiando da una media alta. "Abbiamo vinto sei partite su sette e siamo primi in coabitazione. Questo significa anche gli altri stanno facendo bene quanto noi. Dal campionato sta arrivando un messaggio chiaro e cioè che davanti queste tre squadre stanno andando molto forte. Significa che ci sono altre formazioni che sono attrezzate come l’ per poter disputare un campionato di vertice".

Il tecnico va più nello specifico. "I valori cominciano ad emergere. Oltre a , Ravenna, Ascoli, metto dentro nelle corsa di testa anche la Ternana e il Campobasso che ha un ottimo organico. Senza dimenticare lo stesso Perugia anche se adesso sta attraversando un momento difficile. In generale è un torneo dove nessuna partita è scontata e dove in questa prima fase ci sono state tre squadre che hanno avuto più delle altre un rendimento altissimo". L’ dovrà dunque preservare i suoi pregi e migliorare i difetti per restare sul treno promozione. La qualità offensiva è indiscutibile. Dalla cintola in sù i singoli fanno la differenza. Sabato ci ha pensato Tavernelli a firmare il sorpasso con una prodezza balistica fuori categoria. A Piancastagnaio era toccato a Pattarello. Varela è l’uomo perfetto per l’ultima mezz’ora, Chierico un centrocampista totale. Menzione per Renzi: ormai la metamorfosi da mezz’ala a terzino si è completata. Sulla corsia è un moto perpetuo. Spinge, si sovrappone, segna e ha pure imparato a difendere. Postilla finale per chi crede alla cabala: la vittoria contro il Carpi mancava da 1966 e quell’annata si concluse con la promozione in serie B. Un altro tabù sfatato per gli amanti della scaramanzia.