La serie D. Mobilieri, un punto amaro: "Annullato gol regolare»

PONSACCO

0

TAVARNELLE

0

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli. Borselli,Bologna, De Vito (39’ st Innocenti), Brondi (19’ st Nieri), Fisher, Milani Panattoni, Regoli, Sivieri (41’ st Italiano), Bardini. A disp. Falsettini, Fasciana, Matteoli, Milli, Mogavero,Pellegrini. All. Bozzi.

S. D. Tavarnelle: Manzari, Sichi, Chiti, Videtta, Calamai, Frosali, Marianelli, Belli (9’ st Papalini), Neri (24’ st Oitana), Bellini (14’ st Petronelli), Bocci (14’ st Barazzetta). A disp. Campinotti, Nobile, Gianneschi, Seghi, Fortel. All. Brachi.

Arbitro: Laganaro di Genova (Alberto Greco.- Marra).

Note: ammoniti De Vito, Regoli, Bologna, Frosali,Petronelli, mister Bozzi, Espulso 30’ st Micheletti – Angoli 4 a 1 . Rec. 2pt- 5st. spettatori 200. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del giocatore Marco Pezzato.

Termina con il risultato di parità e senza reti la sfida fra i rossoblù del Ponsacco e i gialloblù del Tavarnelle, una divisione di punti che accontenta di più la squadra ospite che centra il primo pareggio in trasferta della stagione e stoppa la sequenza delle ultime quattro sconfitte esterne consecutive. Per i Mobilieri un punto di incoraggiamento. Soddisfatto del debutto mister Brachi: "Abbiano giocato un partita intensa ed abbiano avuto le nostre occasioni, ma tutto sommato va ben anche il pareggio". Rammaricato il trainer rossoblù Bozzi. "Ci hanno annullato un gol regolare che avrebbe cambiato la partita". Inizio molto combattuto con rovesciamenti di fronte che sono semplicemente osservati dai due portieri. Scossa al 31’: Manzari esce su palla volante in mischia in area affondando compagni ed avversari (De Vito) Borselli segna, l’arbitro fra le proteste annulla. Al 4’ acrobatico salvataggio di Regoli su pallonetto di Bocci con Fontanelli in uscita. Ripresa ponsacchina più intensa con Chiti che al 3’ salva su cross di Bologna, e Panattoni di testa impegna Manzari al 10’. La reazione degli ospiti si concretizza poi con un rasoterra insidioso di Patronelli che Fontanelli frena allungandosi a terra. Lo stesso Patronelli colpisce la traversa al 44’ dopo un tap-in area ma scatena una reazione dei Mobilieri che chiudono gli avversari in difesa ma il bunker resiste.

Luciano Lombardi