La Serravalle Soccer Academy è pronta ai nastri di partenza

Ancora qualche giorno e si alzerà il velo sul nuovo Serravalle Soccer Academy. Sabato prossimo presso il campo sportivo Calugi di Cortenuova si terrà infatti la presentazione ufficiale per la stagione 2025-‘26 della società della presidente Simona Salvadori. Si parte alle 17 con un’amichevole tra i padroni di casa e Juniores provinciale della Ginestra, poi a seguire spazio a tutti i protagonisti del mondo blubiancoverde, dalla Scuola Calcio fino alla Prima Squadra impegnata nel suo terzo campionato di Terza Categoria, passando per la neonata formazione Juniores. "Sarà un momento di incontro e di condivisione, non solo sportiva ma anche umana – sottolinea la presidente Simona Salvadori –, crediamo infatti che lo sport sia uno straordinario strumento di comunità, capace di unire generazioni e di far crescere, insieme, società e persone". Intanto, però, il club empolese sta completando l’organico da affidare nuovamente alla coppia Curcio-Mauri, con altri due nuovi innesti. Tra i pali, ecco in prestito dalla Ginestra, squadra di Promozione, il giovane estremo difensore classe 2005 Tommaso Rizzo. In difesa, invece, sempre dall’Euro Calcio Firenze ecco l’albanese classe 2002 Albert Kanina, autore di otto gol l’anno scorso e con alle spalle diverse presenza nella serie C del proprio paese d’origine. Oltre ai 12 confermati dell’anno scorso sono già arrivati anche i due portieri Gaini e Centofanti e gli altrettanti centrocampisti Leporatti e Giovannini.