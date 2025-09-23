La Settignanese in ritmo. Rossoneri sono la sorpresa
Dopo la qualificazione in Coppa Italia, la squadra di Zecchi vola in campionato
La Settignanese del presidente Maurizio Romei sembra aver trovato la marcia giusta. I cambiamenti voluti dal ds Enrico Corradi, (nuovi giocatori e nuovo allenatore), stanno già dando frutti. L’anteprima in Coppa Italia è stata un successo: le due vittorie convincenti contro Reggello e Fiesole non solo hanno permesso il passaggio del turno, ma hanno anche acceso l’entusiasmo e la fiducia del gruppo. In soli 180 minuti di gioco, la formazione guidata da Leonardo Zecchi, grazie ai successi su Viciomaggio e Montagnano (altra grande favorita), si è già insediata al comando del girone C in compagnia della corazzata Sinalunghese.
"Sappiamo che è solo l’inizio – ha detto il ds Corradi –. Il cammino è ancora lungo e difficile, ma questo avvio ci dà la carica giusta per affrontare le prossime sfide con determinazione".
C’è un segreto che spiega questo buon inizio?
"Bisogna essere onesti e sinceri: le squadre costruite per vincere possono incappare in qualche difficoltà perché sentono una responsabilità enorme. La Settignanese invece scende in campo priva di quel tipo di ansia e gioca sulle ali dell’entusiasmo. Contro il Montagnano, per esempio, avremmo accettato qualsiasi risultato, ma i ragazzi sono stati fantastici, vincendo a testa alta. Perciò, non possiamo che applaudire con soddisfazione".
Giovanni Puleri
