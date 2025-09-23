La Settignanese in ritmo. Rossoneri sono la sorpresa

La Settignanese del presidente Maurizio Romei sembra aver trovato la marcia giusta. I cambiamenti voluti dal ds Enrico Corradi, (nuovi giocatori e nuovo allenatore), stanno già dando frutti. L’anteprima in Coppa Italia è stata un successo: le due vittorie convincenti contro Reggello e Fiesole non solo hanno permesso il passaggio del turno, ma hanno anche acceso l’entusiasmo e la fiducia del gruppo. In soli 180 minuti di gioco, la formazione guidata da Leonardo Zecchi, grazie ai successi su Viciomaggio e Montagnano (altra grande favorita), si è già insediata al comando del girone C in compagnia della corazzata Sinalunghese.

"Sappiamo che è solo l’inizio – ha detto il ds Corradi –. Il cammino è ancora lungo e difficile, ma questo avvio ci dà la carica giusta per affrontare le prossime sfide con determinazione".

C’è un segreto che spiega questo buon inizio?

"Bisogna essere onesti e sinceri: le squadre costruite per vincere possono incappare in qualche difficoltà perché sentono una responsabilità enorme. La Settignanese invece scende in campo priva di quel tipo di ansia e gioca sulle ali dell’entusiasmo. Contro il Montagnano, per esempio, avremmo accettato qualsiasi risultato, ma i ragazzi sono stati fantastici, vincendo a testa alta. Perciò, non possiamo che applaudire con soddisfazione".

Giovanni Puleri