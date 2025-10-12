La settimana della verità

di Luca Amorosi

Con la vittoria contro il Gubbio, l’ si è regalato quarantott’ore di primato in solitaria, in attesa della partita del Ravenna di questa sera al "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto. Un premio, se così lo vogliamo definire, meritato per una squadra che è riuscita a ottenere nove vittorie nelle prime dieci gare ufficiali stagionali, coppa compresa. Certo, gli amaranto venerdì non hanno offerto la loro miglior versione, ma ancora una volta hanno saputo portare dalla propria parte gli episodi e la posta in palio. Stavolta il canovaccio è stato diverso: immediato gol del vantaggio, come era capitato solo a Pontedera, e poi una partita più di gestione che di proposizione, complice anche una certa stanchezza accumulata dopo un periodo intenso con tante sfide ravvicinate. Un paio di occasioni concesse nel primo tempo, qualche affanno nel finale, ma nel complesso una dimostrazione di solidità che infatti ha portato alla seconda gara di fila terminata con la porta imbattuta per l’ex Venturi, bravo nelle due circostanze citate. Per il resto, c’è da segnalare solo il bel gol di Tavernelli che sarebbe valso il raddoppio, annullato però dopo consulto all’Fvs per un fallo di Cianci a inizio azione. I tre punti, comunque, sono arrivati e, anzi, proprio Pietro Cianci è stata la più bella notizia di giornata: la punta ex Ternana ha finalmente trovato il primo gol stagionale, benché su calcio di rigore.

Non solo, però, anche se questo è sicuramente l’aspetto più importante, perché Cianci è stato più positivo anche nel lavoro al servizio della squadra. Bucchi ha affermato di aver rivisto l’attaccante che conosceva, mentre il diretto interessato si è espresso così al termine della gara: "Quella palla sul dischetto pesava il giusto, ma ero tranquillo e sicuro. È andata bene e sono contento. Sto lavorando tantissimo per essere utile alla squadra, ora mi sento bene e in fiducia". Il fatto di essersi sbloccato può essere d’aiuto anche dal punto di vista mentale, mentre le parole pronunciate lasciano intendere che sul piano fisico è servita pazienza per raggiungere uno stato di forma ottimale. Sarà compito di Bucchi ora cercare di coinvolgerlo di più anche in fase di finalizzazione, visto che anche venerdì sera di tiri nello specchio non ne sono arrivati, rigore a parte. Fermo restando che questa squadra sarà sempre votata alle iniziative degli esterni d’attacco o agli inserimenti dei centrocampisti piuttosto che al servizio di una punta centrale di ruolo. A proposito di esterni, contro gli umbri mancava Pattarello, assenza che si è sentita e che rende ancor più preziosa la vittoria. Quella iniziata nelle scorse ore, adesso, è una settimana lunga in tutti i sensi. Perché Bucchi e il suo staff avranno nove giorni di tempo per preparare la prossima sfida e perché, a prescindere da ciò che farà il Ravenna stasera, quello in Romagna sarà un autentico scontro diretto, possibilmente tra le due capoliste. Se gli stimoli verranno da soli, servirà invece lavorare per ritrovare il miglior anche sul profilo del gioco, facendo recuperare energie ad alcuni giocatori chiave. Il tempo c’è, ma il conto alla rovescia è già partito.