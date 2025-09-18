La sezione aretina è presieduta da Sandro Sarri. Corso arbitri di calcio al via: aperte le iscrizioni. Allo stesso tempo si può essere fischietti e calciatori

AREZZOSono aperte ufficialmente le iscrizioni al corso arbitri organizzato dalla sezione aretina, presieduta da Sandro Sarri. Il nuovo corso prenderà il via sabato 18 ottobre dalle ore 16 e sarà completamente gratuito così come i precedenti. L’invito della sezione Aia è rivolto a tutti i ragazzi e alla ragazze dai 14 anni in su. Al termine del corso, delle lezioni in aula, spazio ad un esame sulle principali norme delle regole del calcio, quindi via agli allenamenti sul rettangolo verde e alla possibilità di debuttare ufficialmente nelle varie competizioni. Sono previsti rimborsi economici per ogni partita diretta, a partire da 36 euro a salire, in base alla categoria e alla distanza. Con la tessera federale sarà possibile richiedere l’accredito per accedere gratuitamente a tutti gli stadi d’Italia per le partite ufficiali, incluse quelle di serie A, B e C. Inoltre fino ai 19 anni è attiva la possibilità del doppio tesseramento: ragazzi e ragazze potranno essere allo stesso tempo arbitri e calciatori, senza dover rinunciare a nessuna delle due passioni. Gli allenamenti saranno diretti da preparatori atletici qualificati seguendo programmi personalizzati per essere sempre al top della condizione. L’attività arbitrale inoltre viene riconosciuta come credito formativo scolastico per gli studenti, aiutandoti a conciliare sport e studio in modo vantaggioso. Sarà inoltre possibile partecipare ad un’esperienza di Erasmus Arbitrale per dirigere partite in alcuni importanti tornei all’estero arbitrando in terna insieme a colleghi di altre nazioni, seguiti da observer di livello internazionale.