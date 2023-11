LA SFIDA AL PINETO. Tifosi: già partita la prevendita in vista di domenica

Dopo le peripezie legate alla vendita dei biglietti per Pesaro, sbloccata solo il giorno precedente alla gara e dunque con poche ore di tempo per l’acquisto dei titoli di accesso, con il ritorno al Comunale per la sfida al Pineto di domenica in questo senso si torna alla normalità. La prevendita infatti è già attiva dal pomeriggio di lunedì sul sito del circuito Ticketone e nei consueti punti vendita autorizzati: il point di New Energy (aperto fino a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19), la tabaccheria del Bagnoro (8-12.30, 16-19, chiusa oggi ma aperta anche domenica mattina), Vieri Dischi in corso Italia (da lunedì a sabato 9.30-13 e 15.30-19.30), tabaccheria Francini a Ponte a Chiani (9-19, chiuso domenica) e hotel Gema a Rigutino (9-19.30 tutti i giorni). Domenica il botteghino dello stadio in viale Gramsci aprirà due ore e mezza prima del calcio d’inizio, previsto per le 16.15.