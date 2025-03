La sfida contro il Castelfidardo. L’Atletico spera di dare un calcio alla crisi

Arriva il Castelfidardo e l’Atletico Ascoli spera davvero di poter dare finalmente un ‘calcio’ alla crisi di risultati e tornare alla vittoria. Non sarà facile perché la sfida in programma domani alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli è delicata anche per gli ospiti, reduci dalla pesante sconfitta interna per 1-0 contro la Civitanovese, ora quart’ultima in classifica. Per i fidardensi insomma, sarà una specie di ‘partita del riscatto’ dopo la bella prestazione e il pareggio (1-1) contro la capolista Sambenedettese e la vittoria casalinga per 2-0 sul Sora. Quello di domani sarà uno scontro diretto tra due squadre distanziate di un solo punto (Castelfidardo 33 e Atletico Ascoli 32), per prendersi i tre punti che ridarebbero serenità all’ambiente.

"L’Atletico Ascoli avrà il dente avvelenato, giocherà in casa e vorrà fare risultato, quello che cercheremo però di fare anche noi – ha dichiarato il tecnico del Castelfidardo, Marco Giuliodori – Dovremo essere bravi a ricaricare subito le pile, perché ci aspetta una partita difficilissima anche per il campo, piccolo a differenza del nostro. E loro sono sicuramente più abituati". Il Castelfidardo domenica scorsa ha sprecato un mezzo match point contro la Civitanovese per avvicinarsi sempre di più alla salvezza diretta. "L’impegno, la generosità, le qualità, le azioni manovrate non sono mancate. La squadra è arrivata bene al tiro e al cross, non con palle buttate al caso, ma ci è mancata un po’ di precisione sotto porta. Abbiamo lottato e giocato a calcio, ma dovremo migliorare".

E per l’allenatore dei fidardensi non è mancato neanche l’approccio, con quel gol di testa, subìto da azione di calcio d’angolo, dopo neanche un quarto d’ora. "Abbiamo cercato subito di imporre il nostro gioco, poi abbiamo concesso quel calcio d’angolo, ma penso che si possa concedere un angolo alla squadra avversaria. Anche se è chiaro che in quell’azione potevamo fare molto meglio, perché sapevamo le qualità di Diop. E quel mezzo errore ci è costato la partita".

In casa Atletico Ascoli oggi ci sarà l’allenamento di rifinitura poi Mister Simone Seccardini diramerà le convocazioni prima di incontrare la stampa nella consueta conferenza pre-partita.

Valerio Rosa