La sfida dei Canarini. Al Recchioni la Fermana ospita l’Osimana

Tutto pronto per la seconda uscita casalinga ufficiale in campionato della Fermana che riceve l’Osimana e cerca con tutte le sue forze il secondo pieno stagionale davanti al pubblico amico. Archiviare in fretta Trodica per i canarini ma solo per il risultato perché la squadra di Gentilini ha mostrato temperamento e carattere giusto contro una big annunciata del girone. Molte le cose positive viste in campo in una giornata in cui anche la sfortuna, trasformata in assenze dell’ultim’ora, si è fatta sentire.

Per l’occasione di oggi invece si dovrebbe tornare all’assetto praticamente base con gli esterni Bartolocci e Malafronte in campo fin dall’inizio in quota under mentre al centro della difesa Kieling al fianco di Rodriguez con Scanagatta fermato un turno dal rosso di domenica scorsa. In mediana fosforo con Marin e presenza fisica con Maquisse, con Bruno pronto a dare il suo contributo mentre ci sarà da attendere ancora una settimana per il neo acquisto Nunzi, che deve scontare un turno di squalifica dalla stagione scorsa.

In avanti salvo sorprese ci saranno i soliti quattro con Solmonte terminale mentre in appoggio Cicarevic alle spalle e Guti e Petronelli ad agire sugli esterni ma anche pronti ad invertirsi di posizione. In panchina ci sarà invece il neo arrivato Fofi pronto a dare il suo contributo considerando che ha svolto tutta la fase di preparazione a Rieti.

Fermana in fase di assestamento per quello che riguarda l’organico e di fronte invece un’Osimana rodata dalla passata stagione che ha inserito pochi elementi e che punta sulla continuità, ancora con l’ex Fermana Claudio Labriola alla guida tecnica e con un direttore sportivo come Mauro Chiodini che conosce come pochi la pizza Fermana. Domenica il ko con il Ksport Montecchio è arrivato di misura ma la prestazione è stata importante e dunque occhio all’intraprendenza offensiva degli osimani con Mafei, Gigli e Severini da attenzionare.

Curiosità sarà quella di vedere quanti saranno i tifosi sugli spalti, considerando che il tifo organizzato rimarrà fuori e si è chiusa proprio ieri la campagna abbonamenti. Gara che sarà diretta Antonio Tarli di Ascoli.