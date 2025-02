La sfida di andata. Al ‘Lotti’ finì 1-1 grazie alla parate di Stacchiotti

Lo scorso 24 ottobre allo ‘Stefano Lotti’ il derby di andata finì 1-1 tra una Robur scossa per il ko di tre giorni prima contro il Livorno (e da tutti gli strascichi che a posteriori sembrano ancora più inutili) e un Poggibonsi che sostanzialmente dominò il match sfiorando ripetutamente il gol vittoria subito dopo aver pareggiato la rete di Boccardi col gran gol di Vitiello. Decisivo fu il giovane Stacchiotti, poi messo da parte per far giocare, giustamente, una sicurezza come Giusti, ma in quella occasione l’ex Gubbio sfoderò senza dubbio la sua migliore prestazione stagionale. La classifica in questo momento sorride maggiormente, se così si può dire, alla formazione di Magrini (altro ex della gara avendo vestito il giallorosso sia da calciatore che da allenatore) mentre la squadra di Calderini sta vivendo un girone di ritorno in flessione nonostante avesse iniziato alla grande il 2025 con i successi su Trestina e Fezzanese.