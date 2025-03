La sfida Lunano mette la Jesina nel mirino

In Promozione oggi per la nona giornata del girone di ritorno si anticipano sette partite. Questo il programma (ore 15).

Appignanese-Gabicce Gradara. A digiuno di vittorie da cinque partite, il Gabicce Gradara per acciuffare i playoff (il quinto posto è a -1, il quarto è a -2) deve accelerare il passo a cominciare da oggi. "Dobbiamo trasformare la rabbia per la vittoria sfumata domenica scora in energia positiva, la squadra ne è consapevole e sono fiducioso che da qui alla fine darà una risposta importante – spiega il tecnico Nicola Capobianco –. Sono fiducioso perché siamo vivi, le prestazioni non sono mai mancate, abbiamo creato occasioni segnando purtroppo col contagocce. Ora è venuto il momento di raccogliere i frutti".

Lunano-Jesina. "Incontriamo – spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici – la squadra più in forma del campionato e che arriva da 7 vittorie consecutive. Una squadra che in rosa vanta giocatori molto importanti per la categoria e un mister con grande esperienza, sicuramente verranno a Lunano con la voglia e la mentalità di portare a casa i tre punti per rimanere in corsa per la vittoria finale. Noi cercheremo di dare ancora continuità ai risultati e di strappare altri punti in chiave salvezza. Prevedo una partita con un livello tecnico abbastanza alto e grande agonismo, sarà una bella giornata di sport dentro e fuori dal campo". Jesina con la rosa al completo.

Tavullia Valfoglia-Moie Vallesina. "Partita molto complicata questa con il Moie Vallesina – dice il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi –. Siamo in un momento nel quale dobbiamo stringere i denti tutti insieme per cercare di superare questo non facile periodo. Anche per oggi contiamo tante assenze pesanti, ma questo non toglie che dobbiamo scendere in campo per cercare di raccogliere punti. Il Moie è squadra navigata, guidata da un allenatore preparato, che da anni sta facendo buone cose. Hanno fatto un girone di andata in cui alcune cose non hanno girato, ma nel ritorno, come da previsioni, sono venuti fuori alla grande. Sarà dura ma ci proveremo".

Vigor Castelfidardo-S.Orso 1980. Il diesse dei fanesi Ruggeri così presenta il match: "Ci aspetta una trasferta molto impegnativa. Affronteremo un avversario che è in piena lotta play off. Da parte nostra si spera di continuare il trend positivo delle ultime giornate".

Villa San Martino-Fermignanese. Il Villa posizionato a centro classifica, ospita la capolista per un derby di sicuro interesse. "Trasferta insidiosa su un campo sintetico – osserva nel pre-partita il mister dei lanieri Simone Pazzaglia – non di grandi dimensioni e dove la palla scorre velocemente, contro avversari rapidi e veloci. Dovremo essere bravi ad interpretare bene il tipo di partita che ci aspetterà".

Vismara 2008-Biagio Nazzaro. "Incontriamo una Biagio Nazzaro che ha un buon organico – sottolinea il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – e anche se abbiamo qualche defezione dobbiamo essere bravi, vogliosi e determinati per fare una grande partita e buttarci alle spalle tutto quello che di negativo ci è successo in questo periodo".

Barbara Monserra-Sassoferrato Genga. Divise da 3 punti la penultima ospita la terzultima. Quindi match per la salvezza. Domani (domenica ore 15) si gioca Pergolese- Marina Calcio. Due belle squadre che applicano un bel gioco e fanno divertire.

Amedeo Pisciolini