La sfida Pergola-Fermignano da battaglia

Nel campionato di Promozione il week-end calcistico vede in programma l’undicesima giornata del girone di ritorno e avvicinandosi al traguardo finale ogni gara ha molto da dire. Cinque gli anticipi di oggi (ore 15).

Barbara Monserra-Vismara. "Contro il Barbara – spiega il mister del Vismara Pierangelo Fulgini – troveremo le stesse condizioni di sabato scorso: una squadra che le proverà tutte per tirarsi fuori da una brutta posizione di classifica, quindi dovremo essere pronti e bravi in ogni situazione per continuare il nostro percorso".

Lunano-Moie Vallesina. "Sarà una partita fondamentale per la salvezza – sottolinea il diesse del Lunano Matteo Dominici – i ragazzi e il mister questo lo sanno e in settimana si sono allenati davvero bene. La nostra risalita iniziò proprio con il Moie all’andata e questo deve darci una spinta in più, ricordando in che situazione ci trovavamo all’andata. Nelle ultime giornate il Moie ha ottenuto risultati altalenanti, ma questo non ci deve distrarre, noi dobbiamo disputare la nostra partita per raggiungere l’obiettivo prefissato, sono sicuro che la squadra disputerà una gran partita, come del resto ha fatto nelle ultime".

Villa San Martino-Sassoferrato Genga. "Massima attenzione al Sassoferrato- dice il giorno prima del match il diesse dei pesaresi Luca Bocci- squadra viva che sta provando in tutti i modi di guadagnarsi la salvezza. All’andata lasciammo due punti per strada ed ora cercheremo di fare bottino pieno per raggiungere il nostro obbiettivo. Mancherà Bonci squalificato". Completano il programma odierno i match: Appignanese- Jesina e Vigor Castelfidardo- Biagio Nazzaro.

Domani si giocano le restanti tre partite con due derby molto attesi.

Tavullia Valfoglia-S.Orso. "Un altro ostacolo impegnativo questo contro il S.Orso – sottolinea il dg del Tavullia Andrea Rossi – squadra tradizionalmente ostica e difficile da affrontare. Incrociamo sulla panchina ospite un allenatore a cui sono legate belle pagine della storia Valfoglia in Promozione. Un piacere, anche se da avversario, salutarlo e stringergli la mano. Abbiamo necessità di muovere la classifica. Dovremo farlo in formazione molto rimaneggiata, motivo in più per spingere la squadra ad interpretare una partita di grande sacrificio ed applicazione".

"Andremo ad affrontare il Tavullia-Valfoglia – dice dalla parte del S.Orso il diesse Ruggeri – reduce dell’importante vittoria ottenuta in casa del Marina che a sua volta veniva da una strisce di vittorie consecutive e che è in piena lotta play off. Noi se vogliamo avere mire di salvezza diretta non possiamo commettere passi falsi. Quindi test molto probante per noi".

Pergolese-Fermignanese. "Domenica arriva il Fermignano – commenta il presidente della Pergolese Enrico Rossi – una squadra che fino ad ora ha meritato il primo posto in classifica e che verrà a Pergola con l’intento di mantenerlo. Come noi, anche loro vengono da due partite dove hanno raccolto poco, sarà la classica partita dove entrambe le squadre cercheranno il riscatto. Per noi è fondamentale ritornare a fare punti e venderemo cara la pelle".

"Come in ogni partita – dice il diesse della Fermignanese Alessio Monceri – cercheremo di fare il meglio delle nostre possibilità. Non ci nascondiamo e se siamo a questo punto della stagione a giocarci qualcosa di importante significa che si è lavorato bene ma non dobbiamo avere nessun tipo di pressione, bisogna vivere questo momento con equilibrio e serenità. Detto ciò, ci aspetterà una gara maschia ma son convinto che i ragazzi disputeranno una grande partita".

Gabicce Gradara-Marina. Dopo aver ritrovato nel recupero di mercoledì ad Appignano la gioia dei 3 punti che mancavano da 6 giornate il Gabicce vorrebbe ripetersi ma dovrà essere al massimo perché il Marina (terza in classifica) vorrebbe rifarsi dalla sconfitta di sette giorni fa con il Valfoglia.

Amedeo Pisciolini