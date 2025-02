La sfida. Terranuova, a Grosseto per il blitz

C’è chi accarezza la suggestione del blitz. Mai dire mai, in quella che resta pur sempre una trasferta rischiosa per il Terranuova Traiana di Becattini. Il sodalizio di piazza Coralli vuole uscire da un periodo di crisi, segnato da tre sconfitte consecutive in importanti scontri diretti. Allo Zecchini si va comunque per fare punti, nonostante il blasone dell’avversario. "Si tratta di una squadra in grande salute - ha spiegato Andrea Meniconi, allenatore in seconda dei biancorossi - che ha recuperato da una zona di classifica deficitaria nella parte iniziale del campionato. Adesso è in una posizione che rispetta maggiormente le qualità della squadra. Dal canto nostro dobbiamo fare punti, è un imperativo. Sappiamo che quelli fatti all’andata sono frutto della coralità del gruppo, che è ancora vivo. Abbiamo bisogno a volte di un episodio favorevole, perché il resto da parte dei ragazzi non manca". I valdarnesi, al netto di Cioce, Stopponi e Petrioli - squalificato - restano senza Lischi, fuori in via precauzionale a causa di un infortunio rimediato durante il riscaldamento pre gara di domenica scorsa contro l’Ostiamare, quando venne sostituito fin dall’inizio da Massai. In panchina rientra Becattini. "Ci aspetta una sfida insidiosa, perché il Terranuova viene qua per fare la partita" ha affermato il tecnico del Grosseto Gigi Consonni, che si presenta all’appuntamento con assenze pesanti, come quelle di Cretella, Marzierli, Dierna e Macchi.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30)

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli, Guerrini, Nunziati, Bolcano, Chrysovergis, Caponi, Sacchini, Addiego Mobilio, Sabelli, Riccobono, Sane. A disp: Lampret, Possenti, Corallini, Sabattini, Benucci, Di Meglio, Shenaj, Grasso, Senigagliesi. All.: Consonni

TRAIANA (4-1-4-1): Timperanza, Bega, Saitta, Senzamici Privitera, Degl’Innocenti, Massai, Zhupa, Mannella, Marini, Iaiunese. A disp.: Morandi, Grieco, Dini, Castaldo, Cardo, Palazzini, Cappelli, Sacconi, Tassi. All.: Becattini

Arbitro: Velocci di Frosinone (Rossini-Gneo)

Francesco Tozzi