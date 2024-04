La situazione. Con tre punti oggi c’è la possibilità di fare subito festa

Con tre punti di vantaggio a 180 minuti dalla fine del campionato è invitabile per la Pianese, oltre che logicamente provare a vincere oggi a Serravezza, guardare anche i risultati delle dirette concorrenti Follonica Gavorrano e Grosseto. Se i bianconeri di Prosperi riuscissero ad espugnare il difficile campo della Versilia potrebbero centrare una clamorosa promozione con una gara di anticipo solo qualora il Gavorrano dei tanti ex non battesse in casa un altro team della provincia di Lucca, il Real Forte Querceta. Il Grosseto in caso di successo di Simeoni e compagni sarebbe invece tagliato matematicamente fuori dalla corsa alla C. Se invece Serravezza-Pianese finisse in parità per festeggiare già oggi la promozione servirebbe un ko dei maremmani di Masi e al massimo un pareggio per quelli di Malotti. Viceversa se tutte e tre le prime del campionato (il Grosseto gioca in casa contro l’Orvietana) vincessero alla Pianese all’ultima giornata basterebbe un punto contro il Tau Altopascio.