La situazione. Coppia al comando. Giù il Tau, salgono. Seravezza e Foligno

Vola la Robur, sul campo e in classifica: il successo di ieri pomeriggio sul Cannara permette ai bianconeri di tenersi stretto il primo posto, con gli stessi punti del Grosseto ma una migliore differenza reti (10 le reti realizzate e soltanto 2 subite). Un avvincente testa a testa: la squadra di Indiani ha liquidato con un netto 3-0 il Tau Altopascio, nel big match della settima giornata: il maestro ha battuto l’allievo, Maraia. Il Tau è così scivolato dalla vetta al quinto posto, superato dal Seravezza Pozzi e dal Foligno. I lucchesi hanno superato di misura lo Scandicci che lontano dal Comunale di San Casciano fa un’enorme fatica, gli umbri, dove è approdato l’ex difensore bianconero Sbraga, già ieri in campo, hanno battuto 3-1 il Poggibonsi, sempre più ultimo (2 pareggi in 7 gare). Il Prato prosegue la sua marcia: dopo aver zoppicato al pronti via, i ragazzi di Venturi hanno ingranato la marcia e oggi, sconfitto il Sansepolcro, prossimo avversario del Siena, sono a un punto dalla zona play off. Non si sono fatte male San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano (un gol per parte), mentre il Ghiviborgo ha spazzato via il Terranuova Traiana, adesso nella griglia play out. Boccata di ossigeno per il Trestina (2-0 al Camaiore).