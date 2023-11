La situazione. Cristiani e Ricciardo sono fuori dai giochi in vista di sabato

Superato anche l’ostacolo Audax Rufina, per mister Magrini e i suoi ragazzi è già il momento di guardare al prossimo: al Berni di Badesse, sabato alle 14,30 (la gara è stata anticipata) arriverà la Castiglionese, reduce dal pareggio casalingo con la Nuova Foiano, costatole il secondo posto, visto il sorpasso dello Scandicci. Una gara di livello, quindi, per i bianconeri, uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti per la classifica. Mister Magrini, per il match, dovrà rinunciare ancora a Cristiani e Ricciardo, finiti entrambi in infermeria: i tempi di recupero, sia per il centrocampista che per l’attaccante, sono stimati in circa tre settimane. Alla ripresa degli allenamenti, sempre sul campo di Uopini, saranno da valutare anche le condizioni di Cavallari: il difensore, ieri a Rufina, è uscito dal campo al 77’ lasciando spazio ad Achy. Non dovrebbe comunque trattarsi, come ha spiegato nel post partita Cavallari stesso, di niente di grave, per Siena-Castiglionese dovrebbe essere a disposizione.

Nell’elenco degli indisponibili anche il giovane attaccante Ravanelli, out ormai da diverse settimane.