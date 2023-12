La situazione. Foiano nel mirino. Lollo squalificato. Enigma mediana

Brutte notizie per mister Magrini: con l’ammonizione rimediata ieri contro il Mazzola, Lorenzo Lollo, già nell’elenco dei diffidati (è rimasto nella lista Morosi) sarà costretto a saltare la prossima sfida, che vedrà Bianchi e compagni ospitare la Nuova Foiano (che oggi osserverà il turno di riposo). Pagani dovrà scontare invece la seconda delle due giornate di stop forzato rimediate dopo l’espulsione dalla panchina in Siena-Castiglionese. Alla ripresa degli allenamenti lo staff medico bianconero dovrà valutare le condizioni degli infortunati. Nel lungo l’elenco Cristiani, Ravanelli, Masini e Granado: difficile che qualcuno di loro possa recuperare ed essere della sfida. I problemi maggiori, per il tecnico bianconero, riguardano quindi il centrocampo, dove il mister dovrà adattare qualcuno degli uomini a disposizione. Nessun problema per Bertelli (ernia cervicale) che ieri è entrato in campo nel secondo tempo.