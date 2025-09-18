La situazione. Gerarchie solide. In mediana quattro uomini per due posti

Appena tre gare ufficiali (di cui una di Coppa) ma già scelte, se non definitive, piuttosto delineate. Il gruppo di Bellazzini è infatti omogeneo con un paio di elementi per ruolo che possono essere intercambiabili anche in base all’utilizzo degli under. In difesa la sensazione è che già adesso Somma e Conti siano imprescindibili con Zanoni e Cavallari, unici due mancini, che si contendono la residua maglia. Il primo ha giocato le due gare di campionato, il secondo quella in Coppa poi complice qualche problema fisico è rimasto a guardare. Oggettivamente più indietro nelle gerarchie Bellavigna (2006) e Lapadatovic, che come tutti i 2007 di movimento (Rogani, Calamai e Ronchi) paga la scelta del portiere (al momento Michielan visto che Di Vincenzo è out da due mesi) come under più giovane. In mediana ci sono quattro elementi (senza contare Mastalli ovviamente) per due maglie: Barbera, sempre impiegato, e Masini (2005) per ora preferito al coetaneo Vlahovic e al 2006 Rossi che ha esordito a Orvieto nel secondo tempo. Sugli esterni una coppia è quella titolare (Vari-Tosini) l’altra è da staffetta (Loconte-Ciofi). Davanti Menghi è out ma ha i gradi di titolare, con Noccioli prima alternativa e Giannetti più indietro.