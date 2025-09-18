La situazione. Gerarchie solide. In mediana quattro uomini per due posti
Appena tre gare ufficiali (di cui una di Coppa) ma già scelte, se non definitive, piuttosto delineate. Il gruppo di...
Appena tre gare ufficiali (di cui una di Coppa) ma già scelte, se non definitive, piuttosto delineate. Il gruppo di Bellazzini è infatti omogeneo con un paio di elementi per ruolo che possono essere intercambiabili anche in base all’utilizzo degli under. In difesa la sensazione è che già adesso Somma e Conti siano imprescindibili con Zanoni e Cavallari, unici due mancini, che si contendono la residua maglia. Il primo ha giocato le due gare di campionato, il secondo quella in Coppa poi complice qualche problema fisico è rimasto a guardare. Oggettivamente più indietro nelle gerarchie Bellavigna (2006) e Lapadatovic, che come tutti i 2007 di movimento (Rogani, Calamai e Ronchi) paga la scelta del portiere (al momento Michielan visto che Di Vincenzo è out da due mesi) come under più giovane. In mediana ci sono quattro elementi (senza contare Mastalli ovviamente) per due maglie: Barbera, sempre impiegato, e Masini (2005) per ora preferito al coetaneo Vlahovic e al 2006 Rossi che ha esordito a Orvieto nel secondo tempo. Sugli esterni una coppia è quella titolare (Vari-Tosini) l’altra è da staffetta (Loconte-Ciofi). Davanti Menghi è out ma ha i gradi di titolare, con Noccioli prima alternativa e Giannetti più indietro.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su