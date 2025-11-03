La situazione. Grosseto in fuga. Il FolloGavo va a picco

Prove di fuga per il Grosseto. La squadra di Indiani, battendo in rimonta lo Scandicci, ha allungato sulle dirette inseguitrici: sono adesso 4 i punti di vantaggio sulla Robur, 5 sul Foligno (vittorioso sul Follonica Gavorrano), sul Tau Altopascio (che ha calato il tris al Montevarchi) e sul Seravezza Pozzi (che ha frenato a Poggibonsi). Ben 9 i punti di distacco dal Prato che sta comunque pagando la partenza ritardata.

La classifica, giornata dopo giornata, inizia a esprimere i reali valori delle squadre in gioco, pur con qualche sorpresa, come capita ogni anno. Il Terranuova Traiana (che ieri ha battuto di misura il San Donato Tavarnelle), per esempio, si è assestato a metà classifica; lo stesso San Donato, al di là dell’ultimo inciampo, è ad appena 2 lunghezze dalla quinta piazza, dopo un inizio di stagione davvero molto positivo. Buono anche il cammino del Ghiviborgo che, dopo il pareggio casalingo con la Robur, è tornato a pancia piena dalla trasferta in casa del Sansepolcro. A sorprendere, in negativo, il Follonica Gavorrano che proprio non riesce a tirarsi fuori dalla zona rossa.