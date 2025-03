La situazione. Grosseto superato. I bianconeri sono al quarto posto

Una vittoria preziosissima, quella di ieri pomeriggio a San Giovanni Valdarno, per il Siena: complice la sconfitta del Grosseto sul campo del Trestina, nell’anticipo di sabato, la squadra di Magrini è riuscita a sorpassare i maremmani e ad acciuffare il quarto posto. Davanti però non mollano, il secondo posto è ancora distante 5 gradini: la Fulgens Foligno e il Seravezza Pozzi, anche ieri, hanno centrato due successi, rispettivamente contro San Donato Tavarnelle e Poggibonsi: i giallorossi, adesso, devono davvero guardarsi alle spalle. Il Livorno, di nuovo vittorioso, è intanto sempre più vicino alla promozione matematica. Nuovo stop per il Ghiviborgo che adesso vede i play off distanti 4 lunghezze. La difesa bianconera, intanto, è tonata a essere la migliore del raggruppamento, con 20 reti subite in 26 partite (il San Donato, ieri, ha incassato due gol).