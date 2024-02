La situazione. Il Forlì ora pressa da vicino il Ravenna

Il Ravenna non sa più vincere e in vetta ormai le lunghezze di vantaggio della squadra bizantina si sono ridotte solo a due, con la vittoria in trasferta del Forlì che si è così rilanciato.

I risultati della ventiquattresima giornata: Borgo San Donnino-Imolese 1-2, Corticella-Aglianese 1-2, Fanfulla-Progresso 1-0, Lentigione-Mezzolara 3-2, Pistoiese-Forlì 1-2, Prato-Certaldo 3-2, Sant’Angelo-Sammaurese 2-1, Sangiuliano City-Ravenna 0-0, Victor San Marino-Carpi 1-1.

La classifica: Ravenna 47; Forlì 45; Carpi 44; Lentigione e Victor San Marino 43; Corticella 42; Aglianese 39; Imolese e Sangiuliano City 35; Fanfulla 34; Prato 33; Sammaurese 31; Sant’Angelo 29; Pistoiese 28; Progresso 24; Borgo San Donnino e Mezzolara 16; Certaldo 14.