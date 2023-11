La situazione. Il Ravenna si riprende la testa

Non si gioca la gara tra Prato e Imolese, rinviata per l’alluvione che sta mettendo in ginocchio la regione Toscana.

I risultati della decima giornata: Corticella-Mezzolara 2-1, Fanfulla-Forlì 0-0, Lentigione-Sammaurese 3-2, Pistoiese-Certaldo 1-0, Prato-Imolese (rinviata), Ravenna-Carpi 3-0, Sant’Angelo-Progresso 0-1, Sangiuliano City-Borgo San Donnino 2-0, Victor San Marino-Aglianese 2-2.

La classifica: Ravenna 21; Victor San Marino 20; Imolese, Forlì e Fanfulla 18; Corticella, Lentigione, Carpi, Sammaurese e Pistoiese 15; Prato e Aglianese 12; Sangiuliano City 11; Sant’Angelo e Mezzolara 10; Progresso 9; Borgo San Donnino 8; Certaldo 6.