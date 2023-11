La situazione. Il Rimini vince nel recupero e allunga sulla Spal

Dopo i recuperi disputati nel corso della settimana, la classifica della Spal si è complicata ulteriormente. Ai biancazzurri interessava in maniera particolare lo scontro diretto in programma a Vercelli tra Sestri Levante e Rimini, che ha visto prevalere di misura i romagnoli con una rete in pieno recupero di Ubaldi (attaccante classe 2004 cresciuto nel vivaio di via Copparo con una presenza nella squadra di Semplici nell’ultima giornata del campionato 2015-16, quello della promozione in serie B). Ma torniamo alla graduatoria, perché con questo successo i biancorossi hanno compiuto un balzo in avanti agganciando Arezzo e Olbia in dodicesima posizione a 15 punti. Il Sestri Levante resta invece terzultimo a 12 punti, in compagnia di Spal e Vis Pesaro. Naturalmente Antenucci e compagni sono in piena zona playout, con solo due squadre alle spalle: Juventus Next Gen – che ha una gara da recuperare – a -1 e il fanalino Fermana a -5. Inutile dire quanto sarebbe importante per la squadra di Colucci muovere la classifica nel prossimo turno, una quattordicesima giornata più spezzettata che mai con diverse gare rinviate in seguito agli impegni delle nazionali. Si parte oggi alle 16,15 con Pineto-Perugia, poi alle 18,30 è in agenda il derby marchigiano tra Ancona e Recanatese. Domani sono in programma quattro partite: alle 14 Fermana-Arezzo e alle 16,15 Carrarese-Spal, Cesena-Lucchese e Gubbio-Sestri Levante. Lunedì alle 18,30 riflettori puntati su Vis Pesaro-Torres.

s.m.