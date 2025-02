La situazione. Il secondo posto ora è più lontano. Foligno scatenato

Dopo la netta sconfitta di ieri pomeriggio sul campo del Livorno, sempre più lanciato verso la Serie C, con ben tredici punti di vantaggio sulle inseguitrici, il Siena è ancora quinto in classifica, con 39 punti, gli stessi del Grosseto, avanti però per la differenza reti. Ma il secondo posto, per i ragazzi di Magrini, si è allontanato: sul secondo gradino del podio, cinque scalini sopra, c‘è adesso la Fulgens Foligno, che ha calato il poker proprio con i maremmani di Consonni (il Seravezza Pozzi, ko con l’Orvietana, è scivolato in terza posizione, con tre lunghezze di vantaggio). Il Ghiviborgo, vittorioso in rimonta con il Poggibonsi – che domenica prossima pesterà l’erba del Franchi – si è inoltre portato ad appena una lunghezza da Bianchi e compagni. A incalzare il Siena anche l’Orvietana, ora a -4: la lotta per i play off e per le posizioni nobili della classifica è insomma davvero apertissima e serrata, con la Robur che dovrà smaltire velocemente la sconfitta dell’Armando Picchi e ripartire alla massima velocità, per non perdere il terreno guadagnato e rimanere nella griglia.