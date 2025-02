La situazione. Livorno al sicuro. Il Siena consolida la zona play-off

Il pareggio del Buon Riposo, se ha permesso al Siena di tenersi stretto il quinto posto in solitaria, a +3 dal Ghiviborgo che ha pareggiato sul campo dell’Orvietana, prossimo avversario della squadra di Magrini (3 anche i gradini di distanza tra i bianconeri e lo stesso Seravezza e la Fulgens Foligno, rispettivamente seconda e terza forza del girone), ha di fatto consegnato il campionato al Livorno: i labronici, battendo 1-0 il San Donato Tavarnelle, si sono portati a 10 lunghezze dalle inseguitrici, un divario davvero molto, molto difficile da colmare. In ventidue giornate nessuna squadra ha dimostrato di poter tenere il ritmo di quella di Indiani. Anche il Grosseto, protagonista di una grande rimonta dall’arrivo di Consonni si è attardato: è momentaneamente quarto, a +1 dalla Robur. Nella parte bassa, a proposito di rimonte, all’Ostiamare sembra aver fatto bene la ‘cura’ De Rossi: i viola si sono tirati fuori dalla zona play out a discapito del Figline.