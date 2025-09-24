La situazione. Ora i bianconeri non sono più in zona play-off

Con la sconfitta di ieri, la Pianese è schizzata fuori dalla zona play-off. Le zebrette sono comunque a due gradini dalla Sambenedettese, decima forza del girone. A guidare la graduatoria, proprio l’Arezzo, in coabitazione con il Ravenna, che alla fine l’ha spuntata sul campo del Carpi. Dopo cinque ko consecutivi è tornato a sorridere il Livorno, grazie a Dionisi: la separazione con l’ex Formisano sembra cosa fatta (al suo posto il nome più quotato è quello di Lucarelli).

Di seguito i risultati, oltre a quello del Comunale, della sesta giornata di campionato: Campobasso-Gubbio 2-0, Forlì-Vis Pesaro 3-1, Guidonia Montecelio-Rimini 1-0, Juventus Next Gen-Torres 2-1, Ternana-Pontedera 2-1, Ascoli-Pineto 3-0, Bra-Livorno 0-1, Carpi-Ravenna 1-2, Perugia-Sambenedettese 1-2.

La classifica: Arezzo e Ravenna 15; Ascoli 14; Juventus Next Gen e Gubbio 11; Campobasso, Ternana e Guidonia Montecelio 10; Forlì 9; Sambenedettese, Pineto e Carpi 8; Vis Pesaro, Pianese e Livorno 6; Torres 5; Pontedera 4; Perugia 3; Bra 2; Rimini -7 (-11 di penalizzazione). La settima giornata vedrà la Pianese impegnata sabato, alle 17,30, in casa di un Perugia in cerca di riscatto. Venerdì 3 ottobre la sfida al Comunale con il Livorno.