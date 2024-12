La società ha festeggiato recentemente i suoi primi 15 anni di attività. Valtiberina Tennis, un 2024 tra risultati di rilievo e anniversari

Il Valtiberina Tennis, circolo di Sansepolcro, ha festeggiato i suoi primi 15 anni di attività. Fondato nel dicembre del 2009 con l’inaugurazione dei primi campi del PalaPiccini, è oggi un punto di riferimento nella vallata per l’insegnamento del tennis e degli sport su sabbia. L’evento, aperto dal saluto del presidente Carmelo Gambacorta, ha fornito un’occasione anche per tracciare il bilancio di un positivo 2024 che ha trovato il proprio apice nell’ottimo campionato di serie C disputato dalla prima squadra femminile con l’accesso ai playoff per la B2 e nello sviluppo del settore giovanile in sinergia con il Tennis Giotto.

La più recente storia del Valtiberina Tennis è stata infatti contraddistinta da un consolidamento della collaborazione con il circolo della città di Arezzo per la gestione organizzativa e operativa della scuola tennis attraverso una condivisione di esperienze e di risorse propedeutica al miglioramento dell’insegnamento e alla parallela crescita delle promesse biturgensi. Un modello condiviso che ha permesso alle ragazze dell’Under10, nel corso del 2024, di mettersi in evidenza nei circuiti provinciali, mentre in ambito maschile sta trovando soddisfazioni Gregorio Romano che è recentemente entrato nella Galimberti Tennis Academy di Cattolica.

Un particolare applauso e un sentito ringraziamento sono stati rivolti a Elora Dabija, già campionessa europea Under18 e vicecampionessa europea a squadre Under16, che negli ultimi tredici anni è stata una maestra del Valtiberina Tennis ma che ha ora scelto di interrompere il proprio percorso nel mondo dello sport.

La festa ha visto la presenza anche dei maestri e degli atleti della Beach Volley Valtiberina che, guidata da Alberto Acquisti, svolge la propria attività sui campi in sabbia del PalaPiccini, con un movimento in crescita che aggrega quasi centocinquanta atleti di diverse età.