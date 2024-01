LA SQUADRA. Arriva il Pescara: dilemma Crisafi

Archiviata l’importantissima vittoria di Carrara, l’Arezzo riprende questo pomeriggio al "Giusy Conti" di Rigutino la preparazione in vista della gara casalinga di domenica prossima quando al comunale arriverà il Pescara. Indiani dovrà fare a meno di Gucci che diffidato, è stato ammonito domenica sera e verrà squalificato. In attesa di capire se dal mercato arriveranno novità, il tecnico con il suo staff dovranno studiare alternative per il ruolo di centravanti. Al momento in rosa, in quel ruolo, ci sono Crisafi e Sebastiani. L’argentino è in uscita., ma potrebbe essere trattenuto una settimana in più proprio in virtù dell’assenza di Gucci.

A meno che non venga valutata l’ipotesi di spostare come riferimento più avanzato un calciatore con caratteristiche differenti e magari un cambio di modulo. C’è, comunque, davanti un’intera settimana per fare le opportune valutazioni.