LA SQUADRA. Ballottaggio aperto. Bianchi-Damiani. Conferme per Crisafi e Montini

La rifinitura di questa mattina scioglierà gli ultimi dubbi di Paolo Indiani sulla formazione da opporre domani al Pineto. Detto delle assenze in difesa di Polvani e Renzi, al centro del pacchetto arretrato sono in tre per due maglie. Chiosa, dopo l’ultima panchina, potrebbe ritrovare una maglia da titolare con uno tra Masetti e Risaliti a fargli posto. Sicuri i terzini Montini e Coccia. Situazione aperta anche in mediana dove mancherà lo squalificato Mawuili. Settembrini e Foglia sembrano certi, mentre per completare il terzetto di centrocampo in corsa Bianchi, Damiani e Castiglia. Davanti tutto ruota intorno a Gucci. Molto difficile che il capocannoniere amaranto possa partire dall’inizio. Al massimo andrà in panchina per uno spezzone.

Crisafi è ancora favorito su Kozak per piazzarsi al centro del tridente con Guccione e Pattarello in pole per giocare ai suoi lati come accaduto nel secondo tempo di Pesaro quando la squadra ha mostrato una maggiore incisività offensiva. Nota statistica: sarà la prima volta senza Mawuli. Il ghanese è sempre stato presente fino adesso.