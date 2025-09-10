La squadra del giorno. Novilara, una scuola di vita: celebrati i primi cinquant’anni

Dici Novilara e spunta una tavolata variopinta con le maglie di ogni annata appese, cinquanta per la precisione, tanti quanti sono gli anni che il club ha festeggiato alla presenza di autorità, vecchie glorie, amici del paese e squadra. Un club che va al di là della categoria di appartenenza e che mette l’amicizia e il rapporto umano sopra ogni cosa. La serata si è aperta con le premiazioni dei soci fondatori e in particolare dei tre che sono ancora attivi nel club: Eliseo Bruscia, Renzo Zonghetti (presidente) e Massimo Zonghetti. Una targa speciale è arrivata anche dal Piobbico 90, consegnata a Eliseo Bruscia.

Una festa scivolata tra aneddoti originali, raccontati da Primo Gasperini e Fidenzio Zerbini, due dei giocatori che hanno vinto gli unici due campionati della storia del Novilara, oltre che da Eliseo Bruscia e dal presidente Zonghetti: "Il campo da gioco? Concesso dall’allora parroco don Severo in cambio di cinquanta ulivi che poi gli abbiamo piantato. La fissa di Eliseo? Le scarpe pulite, però un giorno Armando Magi arrivò con quelle sporche dando la colpa al tubetto di lucido che non funzionava bene". E poi la mitica frase di Eliseo: "Sole, pioggia, neve e vento, ci sarà sempre allenamento". Il capitano della squadra Dario Gentili, autore dei libro sui 50 anni del club con Mirko Uguccioni, hanno lanciato la sfida ("Giochiamo per vincere"), con la benedizione di don Pavel, mentre Eliseo Bruscia ha ringraziato "tutti i volontari e collaboratori per la splendida riuscita". Novilara, "il paese della bellezza e della bontà", ha ricordato Francesca Tomassoli, nipote di Vincenza Ricci la cui osteria era una scuola di vita. Un po’ come il Novilara calcio.

d.e.